Sit-in di studenti contro ritorno del prof sospeso a Bolzano

Davanti a un liceo bolzanino un gruppo di studenti ha organizzato questa mattina un sit-in contro il ritorno in servizio di un professore, sospeso nelle scorse settimane per comportamenti inopportuni nei confronti di alcune alunne. Una cinquantina di ragazzi si sono radunati sul marciapiede davanti all'istituto e non hanno partecipato alle lezioni. La protesta si è svolta in forma sostanzialmente silenziosa. Sulla facciata del liceo nella notte è anche apparsa una scritta contro il professore.

La sospensione - scrive il quotidiano Alto Adige - è avvenuta lo scorso dicembre dopo una gita scolastica. Secondo alcuni alunni, non si sarebbe comunque trattato di un episodio isolato. "Non abbiamo mai tollerato, nella maniera più assoluta, i comportamenti poco rispettosi nei confronti delle alunne e degli alunni. Anzi, abbiamo sempre fatto tutto il possibile per tutelarli", ribadisce la dirigenza dell'istituto al giornale.





