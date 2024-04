Droga, armi e estorsioni, 13 arresti nel Lazio e in Sicilia

Traffico di sostanze stupefacenti aggravata dall'uso delle armi, estorsione, autoriciclaggio e trasferimento fraudolento di beni. Sono le accuse nei confronti di 13 persone che tra il Lazio e la Sicilia sono destinatarie di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del tribunale di Roma, su richiesta della procura distrettuale antimafia della capitale.

A dare esecuzione al provvedimento i carabinieri del comando provinciale di Latina e Catania, coadiuvati nella fase esecutiva dal raggruppamento Aeromobili carabinieri di Pratica di Mare, del nucleo Cinofili di Ponte Galeria, del reparto tecnico dei Ros e dai carabinieri competenti per territorio In tutto sono circa 80 i militari dell'arma impegnati nell'operazione, che è in corso nelle città di Fondi (Latina) e Caltagirone (Catania).



