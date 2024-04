Pnrr: A.Fontana, pronti a usare fondi inutilizzati da altri

"Noi continuiamo a investire un sacco di risorse sul dissesto idrogeologico ma c'è bisogno di averne ancora di più. Io credo si debba guardare con speranza ai fondi del Pnrr e nel momento in cui, in parte, non venissero utilizzati, noi saremmo prontissimi a utilizzarli in questo ambito sempre più importante". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana a Palazzo Lombardia a margine della conferenza stampa di presentazione di In&Aut Festival, la manifestazione che sarà ospitata per la prima volta in piazza Città di Lombardia.

Dopo il maltempo nei giorni di Pasqua, "i danni e i disagi più evidenti sono l'esondazione di alcun laghi e il problema legato alle montagne in Valtellina e a Livigno, bloccata per alcuni giorni" ha aggiunto Fontana.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA