Neve d'aprile sulle cime dell'Appennino umbro-marchigiano

Neve d'aprile sulle cime più alte dell'Appennino umbro-marchigiano. Stamani Norcia si è risvegliata circondata dal bianco delle montagne.

Una leggera "spolverata" di neve, ancora più evidente grazie al sole che splende sulla Valnerina e sui monti Sibillini. Dopo giorni caratterizzati dalla "foschia" causata dalla sabbia del Sahara, oggi il cielo è tornato terso, anche se non manca qualche nuvola passeggera.

Sul fronte delle previsioni meteorologiche, stando a quelle del Centro funzionale della protezione civile umbra, oggi non sono previste precipitazioni e le temperature sono date in rialzo.

Per domani, mercoledì 3 aprile, il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso.



