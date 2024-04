In 10 isolati su un isolotto nel Po,salvati dai vigili del fuoco

L'intervento dei vigili del fuoco ha salvato ieri sera dieci persone che erano rimaste isolate su un isolotto sul Po all'altezza del comune di Suardi (Pavia), in Lomellina. La comitiva si era trovata per una grigliata nel giorno di Pasquetta.

L'improvviso innalzamento del livello del fiume ha costretto il gruppo a rifigiarsi su un'isola di ghiaia. Sul posto si sono recate due squadre dei vigili del fuoco: una dalla sede centrale di Pavia e una dal distaccamento di Mede (Pavia).

Si è reso necessario anche l'utilizzo dell'elicottero Drago di Varese per riportare al sicuro le persone coinvolte. Presenti sul posto anche i carabinieri.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA