Allerta arancione nel Ferrarese per la piena del Po

È circoscritta alla costa ferrarese l'allerta arancione diramata dall'Agenzia emiliano-romagnola per l'ambiente e dalla protezione civile per tutta la giornata di mercoledì 3 aprile, a partire da questa mezzanotte. Il maltempo almeno al momento è archiviato ma da monitorare è il transito della piena del Po.

Sulla pianura emiliana invece l'alert è giallo, per la propagazione della piena del Secchia. I fiumi risultano entrambi ingrossati dopo le copiose piogge della settimana di Pasqua. Il passaggio delle piene potrebbe tradursi in particolare in una criticità idraulica nell'area del Delta.



