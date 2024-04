Tromba d'aria nel Varesotto, voragine vicina a centrale Enel

Ancora maltempo nel Varesotto: una tromba d'aria ha investito la zona di Luino poco dopo le 16 di oggi. In via Filippo Turati 100, all'interno del giardino di una proprietà privata, si è aperta una voragine dove, circa dieci giorni fa, era intervenuto già il Comune per consolidare il terreno che ha ceduto ancora.

La situazione è resa ancora più complessa dal fatto che sulla verticale della voragine c'è la stazione della centrale Enel.

L'intera zona rischia il blackout. Sul posto stanno intervenendo gli operatori, i vigili del fuoco e gli agenti della Polizia locale, che stanno monitorando la situazione per capire se evacuare l'abitazione.

A causa del nubifragio una frana si è staccata a Cremenaga (Varese). La strada statale 344 di Porto Ceresio, al chilometro 16, è chiusa in entrambe le direzioni sia verso Luino che verso Lavena Ponte Tresa.

Sul tracciato sono presenti fango e detriti e si consiglia quindi di percorrere la strada cantonale tra Fornasette e Lavena Ponte Tresa per raggiungere il confine svizzero.

Sul posto sono intervenute le squadre Anas, i vigili del fuoco del comando provinciale di Varese e i volontari della Protezione civile per la gestione della viabilità, al fine di consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile.

Insieme a loro anche la Polizia stradale, un'impresa incaricata da Anas per compiere i lavori e il sindaco di Cremenaga Domenico Rigazzi.



