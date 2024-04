Tragico schianto in Salento, vittima un calciatore dilettante

(V. 'Finisce con l'auto in una scarpata, muore ...' delle 9.59) Era un calciatore dilettante tesserato per l'Asd Presicce-Acquarica (Lecce), la squadra della sua città che milita nel campionato di Seconda Categoria, Francesco Saranelli, di 23 anni, morto in un incidente stradale avvenuto nella tarda serata di ieri sulla SS 274, nei pressi di Salve (Lecce). Il giovane era alla guida di un'Audi A6 che è uscita fuori strada finendo in una scarpata. Ferito gravemente l'amico, un ragazzo di 20 anni.

Tanti i messaggi di cordoglio sui social network. "La comunità di Presicce Acquarica - è detto in una nota del Municipio pubblicata su Fb - si stringe al dolore della sua famiglia in un fraterno abbraccio". I funerali si terranno nel pomeriggio di domani martedì 2 aprile nella parrocchia Sant'Andrea Apostolo.



