Sedicenne colpisce homeless, uomo ha più fratture alla testa

E' un italiano di 46 anni il clochard colpito ieri con una spranga da un ragazzino di 16 anni. L'uomo è ricoverato all'ospedale Sant'Andrea della Spezia con fratture multiple alla teca cranica. Le sue condizioni sono stabili.

I carabinieri, cui sono state affidate le indagini, stanno valutando i filmati di sorveglianza della zona dove sono avvenuti i fatti, ovvero la zona della stazione ferroviaria.

Secondo quanto appreso, era quasi l'una di notte quando il ragazzino in compagnia di alcuni coetanei ha incontrato l'homeless in un sottopasso. In quel luogo, secondo quanto raccontato dallo stesso ragazzino ai carabinieri, si sarebbe verificata una lite tra i due. A un certo punto, ha raccontato il ragazzo, l'uomo si è messo una mano in tasca e lui ha avuto paura che estraesse un coltello. Per questo avrebbe raccolto una spranga da terra e l'avrebbe colpito più volte alla testa e al volto. Poi si è allontanato.

E' stato rintracciato dai carabinieri che, una volta avvertiti i genitori, l'hanno portato in caserma. Il sedicenne, che adesso è indagato per tentato omicidio, è a piede libero.





