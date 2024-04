Furto da un milione di euro in una villa in Friuli

Un milione di euro. È l'ammontare di un furto compiuto ieri, giorno di Pasqua, a Fagagna (Udine).

Secondo una ricostruzione, i ladri - durante il giorno e in una zona centrale del paese - hanno forzato una porta finestra, sono entrati nell'abitazione e hanno aperto la porta blindata di una camera dove erano custoditi gioielli, pietre preziose, orologi di pregio, monete d'oro e una cifra molto significativa in contanti.

Indagini sono in corso da parte dei carabinieri che stanno visionando le telecamere della villa e anche la video sorveglianza pubblica per raccogliere elementi utili a individuare i responsabili.



