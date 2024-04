Auto fuori strada nel Fermano, morto un ragazzo

Un ragazzo di 19 anni morto e altri quattro giovani feriti. È il bilancio di un incidente stradale avvenuto in serata, verso le 20, in contrada Ponte Ete a Francavilla d'Ete in provincia di Fermo. Una Volkswagen Polo con a bordo i cinque giovani, residenti in zona, è finita fuori strada lungo la provinciale corridoniana: ad avere la peggio uno dei giovani, di Francavilla d'Ete, che è morto mentre sono rimasti feriti gli altri quattro ragazzi tra i quali uno in maniera grave. Sono intervenuti i sanitari del 118, con tre ambulanza e due automediche, i vigili del fuoco e i carabinieri. La dinamica dell'incidente è in fase di ricostruzione: da accertare se ci sia stato un impatto tra l'auto e un altro veicolo o se la vettura sia finita fuori strada autonomamente.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA