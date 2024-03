Tre incidenti mortali nella notte di Pasqua, tre giovani vittime

In tre incidenti stradali diversi nella notte di Pasqua sono morti tre giovani di età compresa tra 20 e 30 anni. Uno è avvenuto a Chioggia (Venezia): un'auto con a bordo due 30enni è uscita fuori strada ed è finita in un canale, per cause ancora da accertare. Il primo ad intervenire è stato un pompiere, non in servizio, del comando di Chioggia, che si è tuffato in acqua, salvando la donna. I tentativi di soccorso da parte dei vigili del fuoco di Chioggia e dei sommozzatori di Venezia sono stati vani e l'uomo che era con lei è morto sul colpo.

Sempre in Veneto si è verificato un altro schianto, tra Preganziol e Mogliano (Treviso): è morto un giovane di 28 anni. Il ragazzo di Mogliano, a bordo della propria moto, si è scontrato con un'auto su cui stava viaggiando un 55enne di Casale sul Sile ed è stato sbalzato sull'asfalto, morendo sul colpo.

Tragedia anche a San Benedetto dei Marsi, piccolo centro della Marsica (L'Aquila), dove ha perso la vita una giovane di 20 anni. La ragazza viaggiava in auto con il suo fidanzato che è stato trasportato in ospedale per accertamenti. L'auto dei giovani è l'unica coinvolta.

