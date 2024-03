Tragedia a Oristano, 84enne muore in una battuta di pesca

Tragedia nella spiaggia di Torregrande, nel Comune di Oristano. Un pescatore di 84 anni, Antonio Meloni, forse a causa di un malore, è morto mentre si preparava o si era già immerso per una battuta di pesca.

Il cadavere è stato ritrovato questa mattina: l'uomo indossava una muta. Secondo le prime ricostruzioni il pensionato aveva lasciato ieri sera la sua abitazione a Cabras proprio per dedicarsi alla sua passione, la pesca. Un malore, forse legato alla bassa temperatura dell'acqua, lo avrebbe sorpreso mentre era in mare.

Il cadavere è stato poi trascinato vicino alla spiaggia. È stato poi recuperato e adagiato sulla battigia.

Sul posto i carabinieri e la Capitaneria di porto a supporto delle operazioni dei militari con una motovedetta e una squadra a terra.



