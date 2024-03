Ragazzo ferito con colpi di pistola nel Barese, due fermati

Sono stati identificati e sottoposti a fermo dai carabinieri della Compagnia di Modugno e della sezione investigazioni scientifiche del Nucleo investigativo di Bari i due presunti responsabili dell'agguato a un 22enne di Sannicandro di Bari, Angelo Michele Di Turi, con piccoli precedenti penali, ferito con due colpi di pistola al torace ieri sera mentre si trovava in piazza Unità d'Italia.

Si tratta di una donna di 36 anni e di un 16enne, sul quale è stata eseguita anche la prova dello stub per il prelievo dei residui dell'esplosione della polvere da sparo. Rispondono dei reati di tentato omicidio e detenzione e porto abusivo di arma da sparo.

I provvedimenti di fermo sono stati eseguiti su disposizione della procura del tribunale ordinario di Bari e della procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni.

La 36enne è stata condotta al carcere di Trani, il ragazzo di 16 anni all'Ipm-Istituto penale per minorenni di Bari. Le indagini proseguono per stabilire l'esatta dinamica dei fatti e per risalire al movente. Per ora non è esclusa nessuna pista investigativa.



