Operation smile, al via la campagna 'Un sorriso globale'

Ogni tre minuti nasce un bambino con una malformazione del volto come la labiopalatoschisi, una patologia che colpisce a livello mondiale un neonato ogni 500-750 . Portare cure chirurgiche e multidisciplinari a chiunque ne abbia bisogno nel mondo è quello che Operation Smile fa dal 1982, creando le condizioni per implementare l'accesso a cure medico-chirurgiche nei Paesi a basso e medio reddito. Per sostenere i programmi medici dell'organizzazione, la Fondazione Operation Smile Italia Ets lancia la campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi "Un Sorriso Globale". A partire da oggi e fino al 27 aprile 2024, tutti possono donare chiamando o inviando un sms al numero solidale 45597.

Grazie alla professionalità di oltre 6mila volontari medici, del personale sanitario e al supporto dei donatori, Operation Smile fornisce cure multidisciplinari gratuite in oltre 35 Paesi, fa ricerca e forma il personale locale, creando sviluppo sostenibile e facendo rete con altre Organizzazioni non governative, con cui collabora per garantire il diritto di ogni bambino di accedere a cure gratuite, sicure e di qualità, contribuendo a migliorare le infrastrutture degli ospedali. Fino ad oggi Operation Smile ha curato oltre 400mila persone ed ha pianificato, entro il 2032, una significativa espansione dell'attività programmatica, con l'ambizioso obiettivo di fornire cure gratuite per 1 milione di pazienti nati con malformazioni del volto e per coloro che sono in attesa di cure chirurgiche essenziali.

"Sostenere Operation Smile significa far sì che tanti bambini ricevano non solo un intervento chirurgico, ma anche tutte le cure e l'assistenza medica necessaria per aiutarli a migliorare la loro qualità di vita, a mangiare e a parlare con meno difficoltà, ma anche e guardare al futuro con fiducia e speranza. Significa anche migliorare l'accesso alle cure e lo standard di assistenza medica dei Paesi in cui siamo presenti - afferma Marcella Bianco, direttore generale della Fondazione Operation Smile Italia Ets - Con la campagna 'Un Sorriso Globale' possiamo realmente fare la differenza nella vita di un bambino, della sua famiglia e dell'intera comunità: doniamo un sorriso che significa il diritto di essere curato".



