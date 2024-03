Durante la messa presieduta stamane da papa Francesco sul sagrato vaticano per la Domenica di Pasqua, il forte vento che soffiava su Piazza San Pietro a un certo punto ha fatto cadere pesantemente a terra l'icona del 'Resurrexit', situata proprio vicino alla postazione del Pontefice. Gli inservienti vaticani sono immediatamente accorsi per rialzare l'immagine sacra e rimetterla in sicurezza.

