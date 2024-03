Il Papa in Piazza San Pietro per la messa di Pasqua - DIRETTA WEB

Agenzia ANSA Agenzia ANSA

Il complicato Triduo del Papa, presiede la veglia pasquale - Notizie - Ansa.it

Dopo la rinuncia all'ultimo momento a presenziare alla Via Crucis al Colosseo. Il Pontefice è atteso oggi alla messa della Domenica di Pasqua in piazza San Pietro e alla benedizione Urbi et Orbi (ANSA)