E' di una donna di 63 anni, di cui si erano perse le tracce il 28 marzo scorso tanto che la trasmissione Chi l'ha visto? aveva lanciato un appello, il corpo trovato questa mattina nelle acque del Tevere, nella zona del Lungotevere Testaccio.

Nei giorni scorsi le colleghe della donna, che era stata vista l'ultima volta in zona San Giovanni, via social avevano chiesto aiuto per tentare di rintracciarla. Sull'episodio indagano i carabinieri



