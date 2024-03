Ancora le polveri dal Sahara su Roma, 'I fragili non si espongano'

Roma continua ad essere interessata da una nube di polveri provenienti dal Sahara e il Campidoglio rinnova la raccomandazione, già rivolta ieri, ai soggetti più a rischio - come bambini, donne in gravidanza, persone anziane, cardiopatici e soggetti con patologie respiratorie - di evitare di esporsi prolungatamente alle alte concentrazioni di inquinanti. Permane così per il secondo giorno consecutivo il superamento dei limiti del Pm10.



L'indicazione è sul sito del Comune di Roma. "In considerazione del fenomeno di trasporto di materiale particolato di origine naturale a lunga distanza (eventi sahariani) che, nella giornata odierna e nei prossimi giorni, sta interessando il territorio comunale di Roma - scrive il Comune - durante il ciclo di monitoraggio della qualità dell'aria della giornata di ieri 30 marzo 2024 è stato rilevato, nelle stazioni di Francia, Magna Grecia, Cinecittà, Villa Ada, Guido, Cavaliere, Fermi, Bufalotta, Cipro, Tiburtina, Arenula e Malagrotta, il superamento del valore limite giornaliero di Pm10 previsto dalla normativa vigente".

Il Campidoglio ha dunque ribadito alcune azioni volontarie per contribuire a prevenire l'aumento delle concentrazioni inquinanti: "Optare per l'uso dei trasporti pubblici evitando il più possibile l'impiego del veicolo privato a motore; utilizzare in modo condiviso l'automobile per contribuire alla riduzione dei veicoli circolanti (car pooling o car sharing); preferire veicoli elettrici, ibridi o alimentati con combustibili a basso impatto (es. metano); adottare comportamenti di guida volti alla riduzione di emissioni inquinanti; limitare gli orari di accensione degli impianti termici e ridurre la temperatura massima dell'aria negli edifici; optare per l'uso della bicicletta; preferire, ove possibile, spostamenti a piedi".



