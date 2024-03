Agguato nel Barese, 22enne ferito con colpi di pistola

Un giovane di 22 anni, con piccoli precedenti penali, ieri sera è stato ferito con due colpi di pistola che lo hanno raggiunto al torace mentre si trovava in piazza Unità d'Italia, a Sannicandro di Bari. La notizia è riportata da alcuni media. Il ragazzo è stato soccorso dal 118 e trasportato al Policlinico, dove è stato sottoposto ad intervento chirurgico. I medici si sono riservati la prognosi.

I carabinieri hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili e al movente dell'agguato. A sparare, secondo alcune testimonianze, sarebbe stata una persona a bordo di un'auto, che poi si è dileguata. Il 22enne era fermo nei pressi del monumento ai caduti, non lontano da una pizzeria, quando è stato raggiunto dai proiettili.



