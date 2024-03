Per il maltempo in Lombardia, da stanotte sono stati portati a termine dalle squadre dei vigili del fuoco oltre 150 interventi per allagamenti e taglio di piante pericolanti. La maggior parte di queste operazioni si è svolta nel territorio di Milano e Varese. E' quanto affermano i vigili del fuoco su X, spiegando che la "situazione è in miglioramento".



