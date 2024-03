AccadeOggi

Questi i principali avvenimenti per sabato 30 marzo 2024

NICOSIA - Ecr party cultural weekend, 'Sfide di Sicurezza ed Energia in un'Europa conservatrice'

ROMA - 'International Day of Zero Waste', Giornata contro lo spreco e per l'economia circolare, istituita dall'Onu per promuovere modelli di consumo e produzione sostenibili

LONDRA - Manifestazione filo-palestinese

CITTA' DEL VATICANO - Basilica vaticana ore 19.30 Veglia di Pasqua presieduta dal Papa

CITTA' VARIE - Per la Serie A, in campo oggi per la 30esima giornata Napoli-Atalanta, Genoa-Frosinone, Torino-Monza, Lazio-Juventus e Fiorentina-Milan

MIAMI - Tennis, Miami Open

