Per i 50 anni di nozze donano un videolaringoscopio neonatale

In occasione del 50/o anniversario di nozze, Ferruccio Imberti e Ada Carla Quadrelli hanno chiesto agli invitati alla loro festa, non un regalo, ma il versamento di un contributo per l'acquisto di un videolaringoscopio neonatale da donare ad Anestesia aziendale dell'ospedale di Piacenza diretta da Ruggero Massimo Corso.

Grazie alla loro generosità e di tutti gli amici e parenti sono stati raccolti circa 3mila euro per l'acquisto di uno strumento specificatamente pensato per i neonati che va a potenziare la dotazione strumentale dell'Azienda in questo ambito e che risulta particolarmente utile per supportare la respirazione dei piccoli in difficoltà nel momento in cui vengono al mondo.

Si tratta di un sistema di videolarigoscopia che consente ai professionisti, in maniera più agevole, l'intubazione dei bambini e permette di condurre la rianimazione neonatale abitualmente effettuata da anestesisti rianimatori e pediatri, secondo le ultime indicazioni delle società italiane di Anestesia e neonatologia.



