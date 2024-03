Maltempo ostacola le ricerche del 17enne scomparso nel Lecchese

E' il sesto giorno di ricerche di Edoardo Galli, il 17enne scomparso a Colico, in provincia di Lecco. Le battute sono state ostacolate sui monti dal ritorno del maltempo, oggi in particolare con piogge intense e neve in quota. Il ragazzo è uscito di casa la mattina del 21 marzo e non è mai arrivato a scuola, il liceo scientifico che frequenta a Morbegno (Sondrio).

Secondo gli investigatori potrebbe essere essersi allontanato in treno diretto a Milano. Tra le ipotesi c'è quella di una fuga verso la Russia: come riferito dai genitori, negli ultimi giorni Edoardo ha fatto ricerche in Internet sulla guerra in Ucraina e su come sopravvivere in montagna. La madre è di origine russa e il ragazzo ha il doppio passaporto.

Gli inquirenti continuano intanto ad analizzare le immagini dei circuiti di videosorveglianza lungo il tragitto che almeno inizialmente il 17enne avrebbe percorso.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA