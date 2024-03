Due donne morte su auto contromano, assolto l'altro conducente

Un 48enne di Seregno (Monza e Brianza) è stato assolto oggi in Tribunale a Lecco dall'accusa di duplice omicidio stradale, in relazione all'incidente avvenuto il 19 ottobre 2022 lungo la Superstrada 36 a Dervio (lecco) in cui persero la vita una giovane di 27 anni, e la madre di quest'ultima, d'origine senegalese e residenti a Garlate (Lecco).

Le due donne viaggiavano a bordo di un'utilitaria che, dopo aver accostato in una piazzola d'emergenza in galleria, si era rimessa inspiegabilmente in marcia contromano. Il brianzolo alla guida della sua vettura, un'Audi, era sopraggiunto ad alta velocità, trovandosi davanti l'altra auto. A quel punto lo scontro, l'uomo se l'era cavata con una serie di ferite. La pubblica accusa aveva chiesto per il brianzolo, in considerazione anche di una serie di violazioni stradali legate soprattutto alla velocità, una condanna a 5 mesi e 10 giorni. Ma oggi è stato assolto.



