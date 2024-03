Arrestato ex consigliere regionale Fvg della Lega De Mattia

I carabinieri del Comando provinciale di Trieste hanno eseguito questa mattina un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti dell'ex consigliere regionale leghista Ugo De Mattia. L'accusa, per fatti commessi tra il 2010 e il 2012, è di peculato, come riporta il sito TriestePrima. L'arresto è scattato dopo la condanna confermata dalla Cassazione a 4 anni e due mesi. I militari dell'Arma hanno accompagnato l'ex consigliere leghista nel carcere di Udine.

De Mattia è stato presidente del Collegio dei Revisori del Comune di San Giovanni al Natisone (Udine) dal 1995 al 2001 e componente del Collegio dei Revisori del Comune di Manzano dal 2000 al 2006. Durante la sua carriera politica ha assunto anche il ruolo di capogruppo Lega Nord in consiglio comunale a Manzano.



