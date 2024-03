A Milano al via il restauro di Palazzo Marino

Palazzo Marino, la casa dei milanesi sede del Comune di Milano, sta per essere restaurato e ha preso il via il montaggio dei ponteggi. La posa in opera delle impalcature, che ha ottenuto il parere positivo della sovrintendenza, come spiega il Comune, richiederà circa venti giorni e prelude all'avvio degli interventi sulla facciata principale.

I lavori di conservazione e recupero, a costo zero per l'amministrazione, saranno interamente sostenuti dal gruppo Tod's.

L'intervento, per un valore complessivo di oltre 2,2 milioni di euro, si svilupperà per lotti successivi sulle facciate esterne del palazzo e su quelle interne cinquecentesche del Cortile d'Onore. I lavori avranno una durata complessiva massima di 16 mesi e saranno l'occasione per fare conoscere al pubblico il centro civico di Milano: sono previste infatti iniziative di "cantiere aperto" e le cesate saranno usate come supporto per una storia illustrata di Palazzo Marino.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA