Tentò di uccidere il rivale con l'auto, condannato a 5 anni

Dovrà scontare cinque anni in carcere Amine Mesrari, un cittadino marocchino di 37 anni che la notte del 5 settembre del 2017, a Olbia, tentò di investire con l'auto un suo rivale, Ojomuyide Oludotun, nigeriano, di 47 anni. La sentenza è arrivata oggi nel tribunale di Tempio Pausania. La pm Noemi Mancini aveva chiesto la condanna a 8 anni.

Mesrari venne arrestato dai carabinieri della stazione di Olbia con l'accusa di tentato omicidio e resistenza a pubblico ufficiale. L'episodio avvenne in via IV Novembre: l'imputato, a bordo di una Peugeot 206, a seguito di una lite con il nigeriano legata a un regolamento di conti tra i due, cercò di ucciderlo schiacciandolo con l'automobile. Solo grazie alla prontezza di riflessi, il 47enne riuscì a schivare la vettura condotta da Mesrari. L'uomo tentò la fuga dopo essere stato aggredito con calci e pugni dal rivale, ma venne fermato poco dopo dagli militari dell'Arma. Entrambi gli stranieri vennero portati in caserma e arrestati.



