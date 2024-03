Si uccide dandosi fuoco, sui social scrisse 'ho un tumore'

'Stai attraversando un uragano pazzesco nella tua vita': questa è l'ultima frase postata sui social ieri dal cinquantenne che oggi si è ucciso cospargendosi di benzina e dandosi fuoco davanti a casa di moglie e figlia a Golasecca, in provincia di Varese.

Prima di questa alcuni video di paella, una delle sue specialità come cuoco e una confessione a chi gli ha scritto se fosse tornato. "Sono tornato perché ho un tumore al colon", tumore "operato 10 giorni fa" a cui, ha spiegato, sarebbe dovuta seguire la chemio. I carabinieri al momento hanno accertato che l'uomo soffriva di diabete, non altre patologie. Il 50enne è spirato intorno alle 15 dopo il ricovero nel reparto grandi ustionati dell'ospedale Niguarda di Milano in seguito alle gravissime ustioni riportate.



