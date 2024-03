"Più che una sciagura, è una norma simbolo, lo scopo era creare una suggestione nell'opinione pubblica: questi magistrati hanno bisogno di un controllo psichico". Lo ha detto il presidente dell'Anm Giuseppe Santalucia intervistato a 8 e Mezzo da Lilli Gruber su La7 sui test psicoattitudinali per i magistrati ordinari. Santalucia ha ricordato che i test sono stati aboliti in Francia dopo essere stati in vigore per pochi anni.



