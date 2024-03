Santalucia: i test per le toghe sono una 'norma simbolo'

"Più che una sciagura, è una norma simbolo, lo scopo era creare una suggestione nell'opinione pubblica: questi magistrati hanno bisogno di un controllo psichico".

Lo ha detto il presidente dell'Anm Giuseppe Santalucia intervistato a 8 e Mezzo da Lilli Gruber su La7 sui test psicoattitudinali per i magistrati ordinari.

Santalucia ha ricordato che i test sono stati aboliti in Francia dopo essere stati in vigore per pochi anni.

"Sullo sciopero ne parleremo di nuovo, siamo tutti uniti" ha detto Santalucia sempre in merito all'introduzione dei test psicoattitudinali. "E' una norma irrazionale, entrerà in vigore nel 2026, c'è spazio per convincere" ad eliminarla, ha aggiunto Santalucia.

Costa (Azione): test attitudinali toghe solo fumo negli occhi

"Dopo il decreto odierno il ministro Nordio non potrà più lamentarsi del condizionamento dei magistrati sugli atti del Governo: ha infatti 'salvato' tutti i fuori ruolo che anziché nei Tribunali lavorano nel suo ministero e ne influenzano l'attività. Se fosse stata attuata la delega Cartabia molti di essi sarebbero tornati nei palazzi di Giustizia. I test psicoattitudinali sono solo fumo negli occhi: quella che conta è una seria valutazione di professionalità, che seria non sarà perché il CSM non avrà a disposizione, per valutarne gli esiti, tutti gli atti dei magistrati. Per fortuna, dopo la nostra protesta, il fascicolo sarà un po' meno vuoto e soprattutto avrà gli atti che incidono sulla libertà (misure cautelari) ed i loro esiti". Così in una nota il deputato di Azione Enrico Costa.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA