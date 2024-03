Bimba di 5 anni azzannata dal rottweiler mentre dormiva, è grave

Una bambina di 5 anni è stata azzannata da uno dei due rottweiler di famiglia mentre dormiva nella sua cameretta in una casa di campagna alla periferia di Cutrofiano (Lecce). La notizia è riportata da alcuni media. Il cane, entrato nella stanza approfittando della porta lasciata socchiusa, ha morso la bimba alla testa e ad un polpaccio, provocandole gravi ferite.

I genitori, sentite le urla, sono immediatamente intervenuti in suo soccorso trasportandola in ospedale a Tricase. Qui la piccola è stata sottoposta ad un intervento chirurgico alla testa e poi trasferita al Vito Fazzi di Lecce, dov'è attualmente ricoverata in uno dei due posti di terapia intensiva pediatrica allestiti in Rianimazione. Nel giro di 48 ore dovrebbe essere trasferita nel reparto di pediatria. Sull'accaduto sono stati informati i carabinieri e il servizio veterinario dell'Asl di Lecce.



