Milano dona nove bus alla città ucraina di Dnipro

Milano continua a sostenere l'Ucraina in guerra con la solidarietà tra città. Il sindaco Giuseppe Sala ha consegnato nove bus al suo collega della città ucraina di Dnipro, Borys Filatov. Si tratta, come spiega il Comune, della prima parte di una donazione di 37 mezzi Atm, che sarà ultimata nelle prossime settimane. La cerimonia di consegna si è tenuta presso il deposito Atm di San Donato. Oltre ai sindaci Sala e Filatov hanno partecipato l'amministratore delegato di Atm Arrigo Giana e l'ambasciatore di Ucraina in Italia Yaroslav Melnyk. Presente, infine, il Console Generale d'Ucraina a Milano Andrii Kartysh. Gli autobus messi a disposizione da Atm sono stati sottoposti a revisione e risultano perfettamente funzionanti.

Negli scorsi mesi, i tecnici ucraini hanno visitato i depositi dell'Azienda di trasporti cittadina partecipando anche a incontri relativi alla manutenzione. L'Ambasciatore dell'Ucraina in Italia e il Console Generale d'Ucraina a Milano sono stati ricevuti questa mattina a Palazzo Marino dal sindaco Sala. La delegazione ucraina ha poi visitato la stazione metropolitana di Cadorna, le control room e i sistemi di gestione del trasporto pubblico nella sede di Atm.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA