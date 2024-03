Angoscia per 17enne scomparso da giorni dal Lecchese

C'è apprensione a Colico, nel Lecchese, dove dal 21 marzo non si hanno più notizie di Edoardo Galli, 17enne che, uscito per andare a scuola, non ha più fatto ritorno a casa. Il ragazzo non è mai arrivato al suo istituto scolastico.

E' stato il padre che non vedendolo tornare, ha provato a contattarlo sul cellullare che risultava spento. l ragazzo non ha mai raggiunto il liceo scientifico Nervi di Morbegno (Sondrio). Secondo le prime indagini sarebbe invece salito su un treno diretto a Milano.

La Prefettura di Lecco invita "chiunque dovesse avere notizie o avvistare il ragazzo" a darne pronta comunicazione alla stazione Carabinieri di Colico, al numero 0341 940106.

Edoardo è alto un metro e 80 centimetri e, il giorno della scomparsa, indossava un giubbino di jeans blu scuro, un pile color beige, pantaloni beige e scarpe da ginnastica bianche "Adidas" con righe blu.

Lo studente non ha problemi a scuola, anzi risulta tra i migliori nella sua classe, Di madre russa, possiede il doppio passaporto.



