Allarme bomba a Trani, chiuse le scuole

Le scuole di ogni ordine e grado di Trani resteranno chiuse oggi a causa di un allarme bomba scattato, intorno alle sei di questa mattina, nella stazione ferroviaria dove all'interno di una valigetta lasciata incustodita, è stato trovato un biglietto che annunciava la presenza di un ordigno in un istituto scolastico non precisato della città.

La presenza della piccola valigia, notata da chi aspettava i treni, ha fatto scattare l'allarme e i controlli. Il sindaco della città, Amedeo Bottaro, ha così deciso la sospensione delle lezioni. "A causa di un allarme bomba in una scuola non precisata, tutte le scuole cittadine di ogni ordine e grado resteranno chiuse nella giornata odierna", è la comunicazione postata sui canali social ufficiali del Comune. A lavoro ci sono i carabinieri e gli agenti della polizia ferroviaria che stanno accertando la fondatezza dell'allarme.



