Teologo, ancora un monito, risolvere problema Silos

"Bisogna che 'gli abitanti' del Silos subito, cioè ieri, siano accompagnati altrove senza indugi. E' una infamia per Trieste. Chiudere e dare immediatamente in altra destinazione a queste persone. Non si può indugiare senza essere colpevoli di questo scandalo". E' l'ennesimo monito lanciato dal teologo mons. Ettore Malnati in merito alla situazione del cosiddetto "Silos", la fatiscente struttura dove trovano asilo gli immigrati a Trieste, in condizioni igieniche e sociali molto precarie.

Mons. Malnati è intervenuto oggi con un messaggio postato su X, non è la prima volta: più volte e sempre con determinazione ha invitato tutte le parti in causa a trovare una soluzione.





