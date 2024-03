Medico aggredito nel pronto soccorso di Foggia

Un medico in servizio nel pronto soccorso del policlinico Riuniti di Foggia è stato aggredito ieri sera da un uomo che lo ha prima preso a schiaffi e poi gli ha dato una testata al volto spaccandogli un sopracciglio.

Ancora incerto il movente e la dinamica precisa dell'aggressione. Il medico è stato soccorso e medicato dal collega presente e da altro personale in servizio. Guarirà in 25 giorni.

L'aggressore è stato identificato dai carabinieri e denunciato.



