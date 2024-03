Dimezzato il numero di migranti sbarcati in Italia nel 2024

Gli sbarchi di migranti in Italia sono più che dimezzati nei primi tre mesi dell'anno rispetto allo stesso periodo del 2023. È quanto emerge dal cruscotto statistico del Viminale, secondo cui dal primo gennaio 2024 al 22 marzo sono sbarcati 9.479 migranti mentre nello stesso lasso di tempo erano stati 20.364 (l'anno ancora precedente, nel 2022, erano stati 6.379). Riguardo ai minori stranieri non accompagnati, in questo stesso periodo nel 2023 erano stati circa 2.000 mentre nel 2024 sono stati 688.





