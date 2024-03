Papa alla Rai, fate informazione con verità e senza pregiudizi

Servizio pubblico significa "cercare e promuovere la verità, ad esempio contrastando il diffondersi delle fake news e il subdolo disegno di chi cerca di influenzare l'opinione pubblica in modo ideologico, mentendo e disgregando il tessuto sociale". Lo ha detto il Papa nell'udienza al personale e ai dirigenti della Rai. "Significa evitare ogni riduzione ingannevole, ricordando che la verità è 'sinfonica' e che la si coglie meglio - ha proseguito il Papa - imparando ad ascoltare la varietà delle voci, come in un coro, piuttosto che gridando sempre e soltanto la propria idea". Per il Papa il servizio nell'informazione significa "servire il diritto dei cittadini a una corretta informazione, trasmessa senza pregiudizi, non traendo conclusioni affrettate ma prendendo il tempo necessario per capire e per riflettere e combattendo l'inquinamento cognitivo, perché anche l'informazione dev'essere 'ecologica', cioè umana".

Papa Francesco ha sottolineato anche che la Rai, in quanto servizio pubblico, deve garantire il pluralismo e offrire fiction che aiutino a trovare il senso della vita senza "inseguire gli ascolti a scapito dei contenuti".



