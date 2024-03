Incendio in un condominio nel Comasco, un arresto

Un uomo di 41 anni è stato arrestato dalla Polizia con l'accusa di avere dato fuoco volontariamente la notte scorsa a un box del condominio di via Venturino a Como, incendio che si è propagato ai due piani soprastanti dell'edificio.

Nella notte erano state evacuate 95 famiglie e 13 persone, tra cui quattro bambini, erano state portate negli ospedali per sospetta intossicazione da fumo. In giornata sono stati tutti dimessi.

L'indagato, di origine marocchina, soffre di manie di persecuzione ed è stato arrestato su disposizione del pm di turno per incendio doloso aggravato. Secondo quanto riferito dalla Polizia, sono in corso accertamenti per determinare il suo stato psichico.



