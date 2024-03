Incendio a Bologna:iniziati funerali, 'dal cielo ci sorriderete'

Sono iniziati dopo le 11, nella chiesa ortodossa romena San Luca Evangelista via Olmetola a Bologna, i funerali di Stefana Alexandra Nistor, 32 anni, e due suoi tre bambini. I feretri sono arrivati dal cimitero della Certosa seguiti dai familiari e dal compagno della donna e padre dei bambini. Fuori dalla chiesa, due tavoli sono ricoperti di fiori, disegni e messaggi per la madre e i bambini che sono morti a seguito di un incendio scoppiato nell'abitazione dove abitavano in zona Barca la scorsa settimana.

Presenti alla funzione, tra gli altri, anche il sindaco di Bologna Matteo Lepore e la sindaca di Minerbio, Roberta Bonori, città dove abita il padre dei bambini scomparsi. Durante la funzione, grande commozione: sulla bara della mamma, bianca come quella dei figli, ci sono fiori colorati, su quelle dei gemelli Mattia Stefano e Giulia Maria orchidee, e su quella di Giorgia Alejandra una composizione di rose rosa. Accanto alla foto della famiglia, alle esterno della chiesa, c'è chi ha lasciato alcuni pensieri: "Meravigliosa famiglia e bambini - ha scritto una amica - vi ricorderemo sempre". "Dal cielo ci sorriderete - ha aggiunto un'altra amica - e noi da qui vi sorrideremo come tutti i giorni passati"



