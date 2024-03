Infondate le frasi di un pentito su accordi con Decaro, il gip archivia

Non sono stati raccolti riscontri, e quindi sono state archiviate, le dichiarazioni di un pentito che aveva detto di avere avuto un incontro alla presenza anche del sindaco di Bari e di avere assicurato il suo appoggio elettorale in cambio di posti di lavoro.



I magistrati che indagavano sulla vicenda - che farebbe riferimento a fatti risalenti almeno a 14 anni fa, non hanno trovato riscontri e hanno chiesto quindi l'archiviazione del procedimento. Archiviazione che è stata disposta dal gip lo scorso ottobre. La notizia è pubblicata da Repubblica e l'ANSA ne ha avuto conferma.



In un'altra intercettazione nell'ambito dell'inchiesta 'codice interno' che ha portato nei giorni scorsi a 130 arresti disvelando casi di voto di scambio politico mafioso, ieri era emerso che due esponenti del clan Parisi parlando tra loro dicevano: "Decaro non dà niente… Quegli altri danno un sacco di soldi".

I due avrebbero contribuito alla elezione della consigliera Maria Carmen Lorusso al Comune di Bari, con lo schieramento del centrodestra nel 2019. Lorusso e suo marito Giacomo Olivieri, ex consigliere regionale sono tra le 130 persone arrestate e sono accusati di voto di scambio politico-mafioso perché si sarebbero procurati voti dai clan. Le indagini hanno anche accertato infiltrazioni mafiose nell'azienda di trasporto pubblico Amtab che è stata quindi messa sotto amministrazione giudiziaria.

"La commissione ispettiva non è fatta da magistrati, perché i magistrati il loro lavoro lo hanno già fatto per fortuna, hanno arrestato 130 persone e meno male che hanno liberato la città. Io ho contribuito, ho fatto 19 costituzioni di parte civile, 16 denunce e vivo sotto scorta da 9 anni", ha detto Decaro. "La cosa che mi ha emozionato - ha aggiunto - è che spontaneamente hanno partecipato alla mia conferenza stampa" il giorno dopo l'annuncio della composizione della commissione di accesso "le persone che grazie alle mie denunce per usura ed estorsione sono diventate libere: erano macellai, operatore mercatale, il titolare della pescheria".

Mafia a Bari, restano ai domiciliari Carmen Lorusso e suo padre

Restano ai domiciliari l'ex consigliera comunale di Bari Maria Carmen Lorusso, e suo padre Vito, arrestati lo scorso 26 febbraio nell'ambito dell'inchiesta Codice Interno che ha portato all'esecuzione di 130 misure cautelari. Carmen e Vito Lorusso sono accusati di voto di scambio politico-mafioso per le elezioni comunali del 2019. Il tribunale del Riesame ha rigettato la richiesta di revoca della misura cautelare avanzata dagli avvocati Gaetano e Luca Castellaneta e motiverà la decisione entro 45 giorni. Secondo i legali dei Lorusso non sarebbe più attuale il pericolo di reiterazione del reato perché Maria Carmen si è dimessa dal ruolo di consigliera dopo l'arresto. Carmen Lorusso fu eletta con il centrodestra e poi passò con la maggioranza che sostiene Decaro. Secondo l'accusa suo marito, l'ex consigliere regionale Giacomo Olivieri, arrestato nella stessa inchiesta e attualmente in carcere, avrebbe procurato a sua moglie i voti per l'elezione con l'aiuto dei clan. Suo padre Vito, oncologo in pensione, avrebbe favorito l'elezione della figlia stringendo un accordo con Massimo Parisi, fratello del boss Savinuccio: in cambio dei voti alla figlia avrebbe curato un nipote del capoclan, poi deceduto.

Bari in piazza a sostegno di Decaro

Sabato la manifestazione di sabato 'Giù le mani da Bari', organizzata da Pd Puglia e Cgil. Parteciperanno anche Sinistra italiana, Verdi, Cgil, Libera e associazioni studentesche. Appuntamento alle 10:30 in piazza Farnese. "Abbiamo accolto la sollecitazione di migliaia di cittadini baresi che hanno inondato i profili social, chiedendoci di organizzare una manifestazione di solidarietà a Decaro e in difesa del buon nome della città". Lo sottolinea il segretario del Pd Puglia, Domenico De Santis. Titolo della manifestazione è 'Giù le mani da Bari'. "Domani alle 10.30 - prosegue il segretario Pd - si riunirà in piazza Ferrarese la Bari per bene, che combatte tutti giorni la criminalità e ha cambiato il volto della città: associazioni, partiti, movimenti, ma soprattutto i baresi innamorati della propria città e indignati per la squallida operazione che qualcuno vuole portare avanti ai suoi danni". A quanto si apprende parteciperanno anche Sinistra italiana, Verdi, Cgil, Libera e associazioni studentesche.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA