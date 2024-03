Guerra al commercio abusivo vicino agli Scavi di Pompei

A Pompei i carabinieri del posto fisso degli Scavi hanno effettuato un servizio a largo raggio contro il fenomeno del commercio abusivo e del lavoro sommerso nelle aree prospicienti gli ingressi del Parco archeologico famoso in tutto il mondo. I militari hanno setacciato e controllato 30 attività commerciali, 27 guide turistiche e 14 mezzi di trasporto tra taxi e noleggio con conducente.

Diverse le sanzioni amministrative contestate per un importo vicino ai 18mila euro: 9 violazioni per la cartellonistica pubblicitaria abusiva.

I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni con il weekend di Pasqua imminente.



