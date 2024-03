Comandante della Guardia di finanza: 'Rafforzare presidi di sicurezza informatica'

"I fatti relazionati dal procuratore nazionale antimafia Melillo e dal procuratore di Perugia Cantone inducono a riflettere sull'esigenza di rafforzare i presidi della sicurezza informatica che non attiene solo alla materia delle Segnalazioni di operazioni sospette, ma riguarda anche l'infrastruttura tecnologica e la tenuta dei software da minacce provenienti anche dall'esterno". Cosi il comandante generale della Guardia di finanza, Andrea De Gennaro, in commissione antimafia, ascoltato in merito all'inchiesta sui presunti dossieraggi.

Qualora vengano richieste ulteriori risorse per le indagini, "siamo disponibili a fornire qualunque tipo di aiuto in termini di personale e di risorse", ha anche detto De Gennaro, il quale ha inoltre specificato: "Siamo i primi interessati a voler capire fortemente cosa si effettivamente accaduto e fortemente determinati affinché venga fatta piena luce sull'intera vicenda che vede la Guardia di finanza come parte lesa analogamente alle altre istituzioni chiamate in causa".

De Gennaro, Striano accedeva da reparto Gdf? Altrove non poteva

"Fino al settembre 2022 chi operava presso la direzione nazionale antimafia non aveva né il vpn né il collegamento alla rete informatica, da settembre 2022 si sono assegnate le cosiddette saponette e da novembre 2023 c'è un collegamento in fibra sulla procura nazionale antimafia. Quindi i militari del gruppo Sos possono accedere alle banche dati fisicamente dalla procura nazionale, prima no. Perchè Striano facesse accessi da reparto Gdf? Semplicemente perché da un'altra parte non lo poteva fare". Cosi il comandante generale della Guardia di finanza, Andrea De Gennaro, in commissione antimafia, ascoltato in merito all'inchiesta sui presunti dossieraggi. De Gennaro ha quindi spiegato che, prima del settembre 2022, l'accesso del tenente Striano alle banche dati avveniva solo dai sistemi di polizia tributaria non potendolo fare altrove.

