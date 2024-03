In aula la sorella di Giulia Tramontano: "Diceva, tutto ha sapore strano"

"Giulia diceva che tutto quello che mangiava aveva un sapore assurdo, in ogni cibo odore strano. Diceva a mia madre che il latte il giorno dopo che lo aveva aperto aveva un sapore strano. In ogni cosa trovava un sapore strano". Lo ha raccontato Chiara Tramontano, la sorella di Giulia uccisa al settimo mese di gravidanza, testimone in aula a Milano al processo in cui è imputato Alessandro Impagnatiello. La testimone ha raccontato di acqua che odorava di "candeggina" e dei costanti dolori allo stomaco della sorella. "Beveva tante tisane - ha aggiunto - ma non trovava sollievo". Impagnatiello è accusato di averla avvelenata per mesi con topicida.

"Giulia era propensa a interrompere la gravidanza perché non voleva vedere negli occhi del figlio, quelli di chi le aveva provocato tanto dolore e le aveva detto tante bugie" ha aggiunto. Chiara, ha ripercorso, passo a passo quella relazione fin da subito difficile tra la sorella e Impagnatiello. Ha ricordato del giorno in cui, con i lucciconi, lei aveva mandato la foto del test di gravidanza "positivo" ma il giorno dopo le disse che "era una brutta notizia perché il bambino non era gradito" dal padre. "Lei si era sentita già madre - ha aggiunto - ma avrebbe proceduto a contattare il medico di base per l'interruzione di gravidanza". Alla fine dopo un secondo ripensamento il bimbo venne tenuto, Giulia lo avrebbe anche "cresciuto da sola" . E il padre le assicurò il sostegno. "In quel momento c'era bisogno di solidità - ha detto Chiara - e invece il terreno era fragile. Con un bambino in arrivo bisognava essere responsabili".



Il fratello di Giulia Tramontano sui social: "Continueremo a lottare per te"

"Continueremo a lottare ogni singolo istante della nostra vita affinché sia tolta la libertà per sempre a chi ti ha negato la possibilità di essere una madre, una figlia, una sorella. Ti amo e mi manchi Giuliè". Sono le parole postate sui social da Mario Tramontano, il fratello di Giulia, la giovane donna uccisa a Senago, nel Milanese, al settimo mese di gravidanza dal suo fidanzato Alessandro Impagnatiello. L'uomo oggi è di nuovo in aula alla ripresa del processo in cui è imputato per omicidio. "Siamo qui per te e Giulia, siamo qui per te Thiago, - ha scritto la madre di Giulia su Instagram - Siamo qui e lo saremo sempre, oggi ti vedo ovunque in questa Milano che non mi appartiene, ma che tu amavi".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA