"Sono qui per ascoltare e condividere le soluzioni migliori per evitare che episodi come quelli dei giorni scorsi si ripetano. Non siamo preoccupati, tuteliamo la libera manifestazione del pensiero con un unico, insormontabile, sbarramento: la violenza". Così la ministra dell'Università Anna Maria Bernini arrivando alla sede della Crui.



