Bellucci, Italia avrà 60 comunità per adolescenti con fondi Ue

"Per la prima volta l'Italia avrà oltre 60 comunità adolescenti sparse in tutto il territorio nazionale: spazi multifunzionali innovativi e inclusivi, dove i protagonisti saranno i giovanissimi tra gli 11 e i 18 anni, e potranno praticare gratuitamente attività ricreative, sport, musica, ma anche ricevere ascolto psicologico e servizi dedicati". Lo ha annunciato la viceministra del Lavoro con delega alle Politiche sociali Maria Teresa Bellucci in un evento organizzato al Maxxi. Gli spazi saranno realizzati con 250 milioni del Programma nazionale Inclusione e Lotta alla Povertà 2021-2027 finanziato dalla Comunità Europea. Il nome dell'iniziativa 'Des TeenNazione-Desideri in azione', dato dai ragazzi dello Yab (Youth Advisory Board), l'organismo di partecipazione della Garanzia Infanzia in Italia, parte da un avviso pubblico del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali rivolto ai Comuni organizzati in Ambiti Territoriali Sociali.

"Oggi lanciamo un modello partecipato, concreto, e al Maxxi abbiamo voluto organizzare un evento nel pieno spirito della condivisione con i ragazzi, perché ciascuna azione per loro non può prescindere da loro. Perché - ha sottolineato Bellucci - non solo presentiamo un avviso diretto agli enti locali (Ats) per realizzare centri di aggregazione sui territori in alleanza virtuosa con il Terzo Settore e le realtà socioeducative, ma diamo finalmente il via a un nuovo protagonismo dell'adolescenza, con risposte qualificate per prevenire isolamento e disagio, rispetto a un'età che troppo spesso è stata lasciata colpevolmente terra di nessuno dalle istituzioni e dal dibattito pubblico. Luoghi nei quali promuovere la cultura dell'educazione alla solidarietà, al rispetto dell'altro e di sé stessi. Gli adolescenti chiedono tutta la nostra attenzione, reali opportunità di inclusione, integrazione e spazi in cui potersi confrontare con i coetanei, ma anche sprigionare creatività, fare sport ed essere ascoltati. Le comunità adolescenti saranno una realtà capillare in tutta la nazione".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA