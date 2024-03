A Carrara lo sbarco della Geo Barents, a bordo anche 43 minori

Sono in corso le procedure di sbarco dei 249 migranti giunti al porto di Marina di Carrara (Massa Carrara) a bordo della Geo Barents di Medici Senza Frontiere. Tra le 249 persone risultano tre minori al di sotto dei 14 anni, 40 minori con più di 14 anni e 30 donne.

Molti i nuclei familiari. Tra i migranti anche una minore incinta e una minore con un bambino. La maggior parte delle persone proviene dall'Africa subsahariana.

Stando ai dati forniti dal prefetto di Massa Carrara, Guido Aprea, tra i 249 migranti non ci sarebbero particolari casi critici di salute. A rimanere in Toscana saranno 55 persone, a Massa Carrara tre minori, tra cui la ragazza incinta. Tutti gli altri migranti andranno nei centri di accoglienza fuori Toscana.





