Sala, a febbraio 20 volte la pioggia di stesso mese del 2023

A Milano il problema delle buche in strada quest'anno si è intensificato a causa delle piogge che hanno colpito la città in febbraio. Lo ha spiegato il sindaco, Giuseppe Sala, nella diretta social 'Cose in Comune', durante la quale in cui ha riposto alle domande dei cittadini e ha fatto il punto sugli interventi di manutenzione stradale. A Milano ci sono "4mila strade con circa 2mila chilometri - ha detto il sindaco -, di questi 270 sono interessate da binari di tram. Quest'anno il problema delle buche c'è stato in modo significativo perché, dopo un periodo di siccità da novembre a gennaio, a febbraio e fino al 6 marzo circa sono scesi 280 millimetri di acqua piovana. L'anno precedente nello stesso periodo erano stati 13 millimetri. Quindi nel 2024 abbiamo avuto 20 volte l'acqua dell'anno precedente".



