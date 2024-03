Premio per giovani creativi dall'associazione card. Silvestrini

L'Associazione culturale premio internazionale Achille Silvestrini per il dialogo e la pace bandisce un premio di 5.000 Euro per una pubblicazione di saggistica, narrativa o poesia oppure per un film di fiction o documentario (corto o lungometraggio), pregevole e originale sul tema del dialogo e della pace. Possono concorrere giovani in età dai 18 ai 35 anni.

L'associazione Apias è stata costituita per ricordare la figura e l'opera del cardinale Silvestrini nel centenario della sua nascita. Nel suo pluridecennale servizio nella Santa Sede e nel suo magistero per i giovani e tanti interlocutori, uomini e donne, del mondo della cultura, dell'arte, della comunicazione, della politica e dell'economia, ha insegnato e testimoniato i valori dell'ascolto, del dialogo, della pace, del servizio della cultura.

Le opere proposte per il premio saranno valutate, con "giudizio insindacabile e inappellabile", da una giuria costituita dall'Apias con studiosi dei diversi ambiti disciplinari. Il premio può essere assegnato anche ex-aequo.

Copia dell'opera, assieme a un breve curriculum, deve pervenire entro il 25 maggio all'associazione culturale premio internazionale Achille Silvestrini per il dialogo e la pace, Via Domenico Tardini 35, 00167 Roma. I candidati sono tenuti a compilare il modulo di partecipazione da richiedere al seguente indirizzo: apiasets@villanazareth.org



